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Сёмин считает Романцева лучшим российским тренером в истории

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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал экс-специалиста «Спартака» Олега Романцева лучшим российским тренером в истории.
Сёмин считает Романцева лучшим российским тренером в истории
  • РИА Новости

«Я считаю Олега Ивановича Романцева лучшим российским тренером из-за его результатов. Они говорят сами за себя. После него не было ничего подобного. Под его началом игроки прогрессировали и уезжали в топовые чемпионаты: Валерий Карпин, Игорь Ледяхов, Виктор Онопко, Дмитрий Попов, Александр Мостовой, Сергей Юран. О чём это говорит? Романцев работал мощно и квалифицированно. А в Лиге чемпонов-1995/96 одержали шесть побед на групповом этапе. Думаю, повторить это достижение практически невозможно. Его профессиональные качества коррелируют с человеческими», — заявил Сёмин RT.

Ранее РПЛ поздравила Романцева с 70-летием.

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