РПЛ поздравила Романцева с 70-летием

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с поздравлением с днём рождения бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева.

«Легенде, титану и просто выдающемуся тренеру Олегу Ивановичу Романцеву — 70 лет. Про Олега Ивановича можно написать пару томов футбольной энциклопедии, поэтому мы просто покажем вам цифры, среди которых, в том числе, рекордные восемь побед в чемпионате России со «Спартаком». С юбилеем, Олег Иванович», — сказано в сообщении.

Романцев возглавлял красно-белых с 1989 по 2003 год. Под его руководством московский клуб восемь раз становилась чемпионом России, а также один раз выигрывала чемпионат СССР.

Ранее Романцев высказал мнение, что петербургский «Зенит» в этом сезоне обойдёт «Краснодар» в борьбе за победу в РПЛ.