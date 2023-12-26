Романцев: пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что петербургский «Зенит» в этом сезоне обойдёт «Краснодар» в борьбе за победу в Российской премьер‑лиге (РПЛ).

«Не очень приятно, что эти две команды чуть‑чуть оторвались, но думаю, что подтянутся остальные и конкуренцию им составят. Мой прогноз, пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом будет «Зенит», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда впервые в своей истории ушла на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата. Вторым идёт «Зенит» (36 очков), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич не согласился, что под его руководством клуб отошёл от своей философии играть в атакующий футбол.