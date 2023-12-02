Юран — о слухах про взятку Турбину: бред сумасшедшего

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал информацию о подозрительных ставках на матч 17-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«Так можно про каждый матч придумать. Коэффициенты просели, засели. Вообще бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и некоторые службы занимаются расследованием таких историй, причём очень жёстко», — передаёт слова Юрана корреспондент RT.

Чемпион России в составе московского «Спартака» также сообщил, что никогда не отвечает на звонки по телефону в день игры.

«Кто получил взятку? В магазине? От кого? Я тут при чём? Я не близок к Турбину? Я точно не ставил. Мне тут и комментировать нечего. Знаете, когда узнаёшь такие вещи, становится немножко дико. Кто-то чего-то написал, кто-то кому-то вроде как близкий что-то поставил. Куда поставил? Стул в угол или ещё чего-то? И сразу начинается (эта грязь. — RT) вокруг футбола, зачем это лепить?» — добавил Юран.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее сообщалось, что Юран назвал матч «Пари НН» с «Уралом» бескомпромиссным.