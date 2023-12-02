RT в Telegram
Подпишись

Юран — о слухах про взятку Турбину: бред сумасшедшего

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал информацию о подозрительных ставках на матч 17-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Юран — о слухах про взятку Турбину: бред сумасшедшего
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Так можно про каждый матч придумать. Коэффициенты просели, засели. Вообще бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и некоторые службы занимаются расследованием таких историй, причём очень жёстко», — передаёт слова Юрана корреспондент RT.

Чемпион России в составе московского «Спартака» также сообщил, что никогда не отвечает на звонки по телефону в день игры.

«Кто получил взятку? В магазине? От кого? Я тут при чём? Я не близок к Турбину? Я точно не ставил. Мне тут и комментировать нечего. Знаете, когда узнаёшь такие вещи, становится немножко дико. Кто-то чего-то написал, кто-то кому-то вроде как близкий что-то поставил. Куда поставил? Стул в угол или ещё чего-то? И сразу начинается (эта грязь. — RT) вокруг футбола, зачем это лепить?» — добавил Юран.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте. 

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее сообщалось, что Юран назвал матч «Пари НН» с «Уралом» бескомпромиссным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить