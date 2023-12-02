Каманцев назвал глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что планировал ещё за несколько дней посетить матч 17-го тура национального чемпионата между нижегородским «Пари НН» и екатеринбургским «Уралом».

«Я сегодня ни от одной из команд, ни от руководителей не увидел ничего того, чтобы что-то свидетельствовало, что кто-то что-то подозревает. Это информационный вброс, достаточно глупый и бессмысленный», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что у него не возникло никаких подозрений о якобы договорном характере матча.

«Нет. Даже и секунды сомнения не было», — добавил Каманцев.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее на домашней арене ФК «Пари Нижний Новгород» установили мировой и национальный рекорды по самому массовому хороводу вокруг футбольного поля в кокошниках.