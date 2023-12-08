«Могли добраться до финала любого турнира»: Романцев — о «Спартаке» 1990-х, эмоциях Юрана, матчах легенд и симулянтах

Матчи легенд позволяют повидать старых друзей и приятелей, заявил в интервью RT легендарный тренер Олег Романцев. Ему было бы интересно вновь сыграть с «Реалом» и «Интером» образца 1998 года, во встречах с которыми он руководил «Спартаком». Специалист, которому в январе исполнится 70 лет, также вспомнил, как Сергей Юран проявил себя в перерыве матча Лиги чемпионов с «Русенборгом», заявил, что современные футболисты слишком часто симулируют, а также подержал идею учреждения Зала славы российского футбола.

— Куда бы вы ни приехали, везде встречают с теплотой и уважением. Даже в очереди за автографами никаких волнений не наблюдается, не говоря о панибратстве в общении с вами?

— Меня это нисколько не удивляет. Привык сам относиться к людям с почтением и достоинством — они мне платят той же монетой. Люблю вспоминать историю с Кубка Содружества в 1997-м. Один знакомый журналист, который любил садиться на моих пресс-конференциях в первый ряд и поддевать, задал провокационный вопрос: «После такого поражения вы не планируете подать в отставку?» Я закипел внутри, но не подал виду, а сидевший рядом Валерий Лобановский сказал ему: «Ты знаешь, мы можем любить или не любить Романцева, но не уважать его мы тебе не позволим. Выйди отсюда».

— С нынешней свободой слова такое сложно себе представить. Сказанное тренером моментально окажется в социальных сетях.

— Соглашусь, сейчас тренерам следует быть внимательными. Дело ещё и в том, что сама журналистика поменялась, а журналисты — вслед за ней: пишут с большим количеством «накипи», ведь это то, что интересно читателю.

— Считаете, что последние часто забывают об этике?

— В памяти всплыл резонансный случай — с Артёмом Дзюбой, когда журналист спровоцировал его после матча «Локомотива». Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал? Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребёнком и женой идёт к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают? Дзюба — молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность. (Смеётся.) Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч: на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать — стал ходить.

— Вы не так часто выходили в свет последнее время и вдруг с разницей в несколько дней побывали сразу в двух городах. Вам доставляет удовольствие общаться с болельщиками и делиться своим опытом с детьми?

— В Саранске побывал на футбольном фестивале «Чемпионат победителей», в котором принимали участие ребята из детских домов, социально-реабилитационных центров и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Не мог не откликнуться, на благие дела у меня время всегда найдётся. Да и с Нижним долго не раздумывал, ведь меня лично пригласил местный губернатор Глеб Никитин. Из разговора с ним и генеральным директором клуба Давидом Мелик‑Гусейновым понял, что в регионе хотят развивать футбол — они в этом искренне заинтересованы. Ну и как можно было отказать, если во главе команды сейчас стоят мои соратники Сергей Юран и Дмитрий Ананко?

— Риторика в регионах вряд ли отличается, но если болельщики преимущественно вспоминают успехи «Спартака» и благодарят вас за то, что радовали в не самые простые времена, то журналисты непременно норовят узнать у вас мнение о нынешнем положении дел в стане красно-белых.

— Вы правы. Хотя иногда встречаются оригинальные вопросы, над которыми нужно поразмыслить. Впрочем, больше всего меня радует, если общение проходит в дружеской и непринуждённой атмосфере, тогда получаю удовольствие. Да и сейчас, пожалуй, поддевать меня не так интересно, как в старые времена. Раньше некоторые действительно ставились такой целью. С некоторыми журналистами отношения не склеивались, но, считаю, в тех ситуациях я был прав.

— Выходили из себя?

— Вот пример: звонит как-то один журналист и просит разрешения побывать на базе «Спартака». Я ответил, что не против, но при одном условии: в тихий час никого беспокоить. Это закон. В это время все ребята расходились по комнатам и каждый с пользой проводил время: кто-то читал, кто-то спал. Важно было отдохнуть перед вечерней выматывающей тренировкой. Он мне ответил: «Да-да, всё понимаю, никаких проблем. Если требуется, то подожду». Прихожу после обеда и спрашиваю «Никто его не видел?» Оказалось, в номере у Ильи Цымбаларя зависает!

— Пошли разбираться?

— Разумеется. Правда, там беседы не вышло. Я постучался, зашёл — и с порога: «Пошёл вон, чтобы ноги твоей здесь больше не было!» После этого перестал пускать его в Тарасовку. Несложно догадаться, какие материалы он обо мне писал…

Олег Романцев и Сергей Юран

— Вернёмся к Юрану и Ананко, если позволите. Насколько приятно видеть во главе команд тех, кого вы прежде тренировали?

— Как говорил Николай Старостин, «в «Спартаке» дураки не играют». Думаю, что смысл понятен. Футбольными знаниями никто из ребят обделён не был, а со временем у некоторых появились и другие важные качества. Впрочем, нынешнее поколение тренеров ушло далеко вперёд: у них в головах значительно больше информации. Любой специалист через час после окончания матча получает развернутый отчёт по каждому футболисту, может пересмотреть саму игру с разных камер, изучить тепловые карты. Возможности для анализа поистине колоссальные.

— Но личных бесед ни одна программа не заменит…

— Да, развиваться следует всесторонне. Хороший тренер должен обладать багажом знаний из разных областей, уметь поддержать беседу на любую тему и в обязательном порядке быть психологом. Некоторые полагают, что знают футбол и этого достаточно. Нет, надо ещё и жизнь знать.

— У Юрана в бытность игроком просматривалась жилка тренера?

— Играем в Тронхейме с «Русенборгом» на групповом этапе Лиги чемпионов. Уступаем к перерыву со счётом 0:2, мало что получается впереди. Идём в раздевалку, а там уже Сергей устраивает партнёрам взбучку. Я остановил Жору (Георгий Ярцев. — RT) в коридоре: «Пускай ребята разбираются сами». О чём они там говорили — не знаю, но во втором тайме мы перевернули игру. Я совершил всего пару замен. Значит, та самая жилка у него была ещё тогда!

— Юран всегда был эмоциональным. В чём это помогает, а в чём, наоборот, вредит специалисту в долгосрочной перспективе?

— Всегда нужен индивидуальный подход, нельзя всех стричь под одну гребёнку. Константин Бесков, к слову, отлично понимал, с кем можно позволить себе разойтись и повысить голос, а с кем лучше спокойно пообщаться и донести недовольство без крика. Помню, Александру Сорокину и Георгию Ярцеву доставалось прилично, а мои нервы он берёг. (Смеётся.)

— Такая избирательность в общении с подопечными не влечёт за собой побочных эффектов?

— Ни в коем случае. Наоборот! Люди же все разные. У меня всегда в команде были любимчики. Все ребята об этом знали. Провёл хороший матч — стал любимчиком, но в следующем нужно было это право вновь заслужить.

— «Пари НН» уступает по пропущенным мячам только «Краснодару», но при этом по забитым расположился на третьем месте с конца. Да, клуб не обладает большими возможностями, но не находите в этом парадокса, ведь наставник команды Сергей Юран был нападающим?

— Это объективная оценка возможностей нижегородцев. Будь у Сергея в распоряжении мастера уровня Квинси Промеса и Александра Соболева, голов было бы больше. Тем не менее обороняться и убегать в контратаки ребята умеют. Всегда необходимо использовать сильные качества тех игроков, которые у тебя в распоряжении. Юран выжимает максимум из нынешнего состава, как и Валерий Карпин из «Ростова» в прошлом сезоне.

— Футбол в последние годы сильно трансформировался. Демонстрировать яркий атакующий стиль можно только при условии надёжной игры в обороне и хорошей физической готовности. Как считаете, прогресс движется семимильными шагами?

— Да, без сомнения. Именно поэтому я против сравнений игроков из разных эпох. Смотрю на современных защитников: несколько секунд назад был в чужой штрафной, уже успел вернуться в оборону. Мои подопечные ещё в те годы демонстрировали нечто подобное: Димка Хлестов мог без устали бороздить бровку, Виктор Онопко подключался в атаку в роли левого нападающего, а потом бежал страховать правого защитника. Мне повезло — поработал с большим количеством одарённых природой ребят.

На мой взгляд, всё это следствие развития тотального футбола, свидетелем которого в своё время стал я сам. Если раньше некоторым можно было эксплуатировать талант, то сейчас жизнь большинства спортсменов расписана по минутам и многое направлено на то, чтобы они достигли совершенства в большинстве аспектов. У ведущих клубов по пять-шесть массажистов, масса тренеров с конкретной специализацией, медицинские штабы с современной восстановительной аппаратурой и даже диетологи, составляющие индивидуальные рационы питания, включая витамины. А нам могли давать гречку с курицей два дня подряд...

— В Нижний Новгород вы пожаловали с визитом в начале декабря, а в это время года традиционно принято обсуждать погодные условия, в которых проходят матчи. Часто улыбаетесь, когда слышите жалобы современных футболистов на качество газонов?

— Конечно, смеюсь порой. Вы посмотрите, какие сейчас зелёные и ровные поля. Раньше таких в начале сезоне представить было невозможно! Мы бы на подобный газон даже не вышли играть — просто сидели и гладили бы его. Завидую нынешним игрокам белой завистью.

Олег Романцев на встрече с болельщиками

— Топ-футболист продемонстрирует свои лучшие качества хоть в дождь, хоть в зной, хоть на песке, как это делал бразилец Роналдо в Москве?

— Величайшие никогда не искали себе оправданий. Когда проигрывали, то признавали, что были хуже. Тот же Диего Марадона после того, как мы выбили «Наполи» из Кубка европейских чемпионов в октябре 1990-го. Спустя десять лет не стал всё списывать на качество газона и мороз и Арсен Венгер, когда мы разнесли «Арсенал» со счётом 4:1.

— У вас не возникает ощущения, что футбол раньше в целом был мужественнее?

— Конечно. За словом в карман лезть не буду. Помню, в полуфинале олимпийского турнира в 1980-м немец засадил мне по бедру, нога «забилась», начала болеть. Думаете, я там корчился и изображал раненого? Нет, конечно. Первая мысль была: «Не буду просить замену, полные трибуны, надо терпеть». В такие моменты старались не хромать, чтобы камера не выхватила тебя в этот момент. Стыдно было долго лежать: по телевизору могли увидеть друзья, родственники, дети! Сейчас же любое, даже лёгкое прикосновение — у игроков такие гримасы, будто пора увозить в реанимацию.

— В вашем «Спартаке» себе подобного не позволял никто, даже те, кому по ногам доставалось чаще других, а уж представить, чтобы Василий Баранов, Сергей Горлукович или Юрий Ковтун прикидывались, было невозможно.

— Да что там матчи — я на тренировках за это ставил на вид! Если кто-то не мог подняться с земли, становилось очевидно: травма серьёзная.

— В этом году исполнилось четверть века вашему легендарному походу в Кубке УЕФА и не менее исторической победе над «Реалом». Какими глазами вы смотрите на те кампании сейчас?

— «Спартак» в 1990-е мог добраться до финала любого турнира, но приходилось постоянно отпускать лидеров и перестраивать команду. Это сейчас можно почитать скаутские отчёты, изучить профайлы и посмотреть видео, не выходя из офиса. Тогда трансферный рынок был другим и найти достойную замену было очень сложно. Полагались в основном на тех, кто был в ближайшем резерве или играл в других командах национального чемпионата.

— Сейчас это значительно сложнее, потому что ведущие клубы могут позволить себе потратить баснословные деньги на укрепление состава.

— Я иногда читаю, что «Манчестер Сити» собирается приобрести ещё несколько классных футболистов, — и волосы встают на голове дыбом. Куда вы ещё укрепляетесь? Кого у вас уже только нет!

— В последние два года набирают популярность Матчи легенд. А вам было бы интересно вновь встретиться с «Реалом» или «Интером» той поры?

— Интересно — не то слово. Для нас сейчас проведение подобных матчей сродни празднику. Те мероприятия, которые сейчас проводятся в России, для меня тоже очень интересны. Встречаешь большое количество давних друзей и приятелей. В январе «Спартак» хочет провести турнир с участием тех футболистов, которые со мной работали. Это будет хороший подарок к 70-летнему юбилею.

— Не стоит ли, на ваш взгляд, РФС учредить Зал славы российского футбола, ежегодно собирать легенд, проводить торжественные мероприятия и тем самым указывать новому поколению ориентиры?

— Мысль великолепная. Было бы здорово, если бы удалось это осуществить. Жаль, что руководители нашего футбола не всегда выбирают правильные направления для развития и забывают о своих обещаниях.