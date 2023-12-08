Канчельскис: «Спартак» лет десять назад боролся бы за выживание с такой игрой

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Футбол в России не развивается. Качество стремится вниз. «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет десять назад. Уровень РПЛ серьёзно упал», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 35 очков. На второй позиции расположился «Зенит» (33). Третий — «Динамо» (31).

Матчи 18-го тура пройдут 8—10 декабря. В Москве ожидается мороз до -15 °С.

Ранее Владимир Гранат заявил, что от перехода на «весну — осень» что-то кардинально не изменится.