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Канчельскис: «Спартак» лет десять назад боролся бы за выживание с такой игрой

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.
Канчельскис: «Спартак» лет десять назад боролся бы за выживание с такой игрой
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Футбол в России не развивается. Качество стремится вниз. «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет десять назад. Уровень РПЛ серьёзно упал», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набравший 35 очков. На второй позиции расположился «Зенит» (33). Третий — «Динамо» (31).

Матчи 18-го тура пройдут 8—10 декабря. В Москве ожидается мороз до -15 °С.

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