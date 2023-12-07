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Гранат не думает, что от перехода на «весну — осень» что-то кардинально изменится

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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что нет никакого смысла возвращаться к схеме проведения национального чемпионата «весна — осень».

«Я не думаю, что кардинально что-то изменится, потому что мы никак не можем на погоду повлиять. Я имею в виду кардинальное изменение по погодным условиям. А то, что будет удобнее всем лигам, конечно. Лучше летом играть», — цитирует Граната Metaratings.

По его мнению, переход на систему «весна — осень» был выгоден всему чемпионату.

«Потому что, насколько я читал и слышал, что под еврокубки всё это делалось. Сейчас у нас еврокубков нет. С «весной — осенью» мы как раз брали еврокубки. Наверное, это общее решение всех клубов и самой лиги», — добавил Гранат.

Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 8—10 декабря. В Москве ожидается мороз до -15 ℃.

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