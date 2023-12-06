Баранник: бразильцам из «Зенита» сложно играть зимой, это сказывается на результатах команды

Чемпион СССР по футболу 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, что погодные условия в момент матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» негативно сказались на игре бразильских легионеров петербургской команды.

«Конечно, бразильским легионерам «Зенита» нелегко играть в такую погоду. Попробуйте приехать из средней полосы России в Бразилию и побегать с мячом в +40 °С. Так что вполне естественно, что, когда футболист приезжает из страны, где зимой температура не бывает ниже отметки +10 °С, он испытывает трудности в снегопад и морозы. И, разумеется, это не может не сказываться на игре петербуржцев», — заявил Баранник RT.

Он отметил, что не считает, что у команды Сергея Семака спад.

«Потому что если брать прошлый матч с «Локомотивом», то, на мой взгляд, по игре была ничья и нельзя сказать, что москвичи переиграли «Зенит», — просто железнодорожникам немножко повезло. Вот и всё. А спад был в начале сезона, когда были проблемы с Венделом, когда уехал Малком, когда какие-то вещи не были урегулированы внутри команды. Сейчас мы видим, что команда вернулась на свой уровень и не собирается сдавать позиции в борьбе за чемпионство», — заключил Баранник.

Ранее «Зенит» объявил о начале продаж билетов и абонементов на матчи в кредит.