«Зенит» объявил о начале продаж билетов и абонементов на матчи в кредит
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок кредитования — от шести до 36 месяцев, а минимальная сумма покупки — 2 тыс. рублей.
«Это прекрасная возможность посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне «Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за решения арбитра не удалять Пиняева в матче с «Локомотивом».