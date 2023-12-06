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«Зенит» объявил о начале продаж билетов и абонементов на матчи в кредит

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«Зенит» объявил, что начал продавать билеты на матчи команды в кредит.
«Зенит» объявил о начале продаж билетов и абонементов на матчи в кредит
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок кредитования — от шести до 36 месяцев, а минимальная сумма покупки — 2 тыс. рублей.

«Это прекрасная возможность посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за решения арбитра не удалять Пиняева в матче с «Локомотивом».

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