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«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за решения арбитра не удалять Пиняева в матче с «Локомотивом»

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«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за решения арбитра не удалять Пиняева в матче с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи 17‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» Алексея Сухого не удалить нападающего москвичей Сергея Пиняева за серьёзное нарушение правил на 63‑й минуте», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

«Локомотив» с 28 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее Пиняев высказался о победе над «Зенитом».

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