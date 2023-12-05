«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за решения арбитра не удалять Пиняева в матче с «Локомотивом»
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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по решению главного арбитра встречи 17‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» Алексея Сухого не удалить нападающего москвичей Сергея Пиняева за серьёзное нарушение правил на 63‑й минуте», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.
«Локомотив» с 28 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).
Ранее Пиняев высказался о победе над «Зенитом».