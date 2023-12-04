Пиняев: можно сказать, что с «Зенитом» — это матч жизни

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о победе над «Зенитом».

«В чём секрет побед над «Зенитом»? В сплочённости коллектива. Все выходят и стараются. Можно так сказать, что это матч жизни. «Зенит» пятикратный чемпион, каждому хочется почувствовать эмоции от победы над таким соперником», — цитирует Пиняева «РБ Спорт».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова. В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Дзюба отметился результативной передачей. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, автогол на свой счёт записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» с 28 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее Дзюба поздравил болельщиков и одноклубников с победой над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.