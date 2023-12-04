Дзюба — о победе «Локомотива» над «Зенитом»: едем дальше
«Всех с победой. Безумно рад. Горжусь нашими парнями. Горжусь нашими болельщиками, которые пришли нас поддержать в такую непростую погоду. Сегодня все были одной командой. Спасибо всем, кто за «Локомотив». Спасибо всем, кто рядом. Едем дальше», — написал Дзюба в социальных сетях.
Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова. В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. Дзюба отметился результативной передачей. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.
«Локомотив» располагается с 28 очками на седьмой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).
Ранее Наир Тикнизян заявил, что в матче с «Зенитом» поле было в отличном состоянии.