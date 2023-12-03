Тикнизян — о матче с «Зенитом»: поле было в отличном состоянии

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игре 17-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Поле было в отличном состоянии, благодарю нашего агронома, спасибо ему большое», — заявил Тикнизян RT.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова. В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» располагается с 28 очками на седьмой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался о матче с «Зенитом» в отсутствие главного тренера Михаила Галактионова.