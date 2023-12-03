Тренер «Локомотива» Лёвин: пытались минимизировать отсутствие Галактионова

Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» в отсутствие главного тренера Михаила Галактионова.

«Отсутствие главного тренера — проблема для нас. Но мы должны были выходить из ситуации. Тренерский штаб пытался минимизировать отсутствие Михаила Михайловича, хоть это и очень тяжело. Мы используем активный прессинг не только с «Зенитом», но и с другими командами. У игроков отличное функциональное состояние, которое позволяет встречать соперника высоко на чужой половине поля», — передаёт слова Семака корреспондент RT.

Встреча завершилась со счётом 3:1. «Локомотив» расположился на седьмой строчке РПЛ с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

На флеш-интервью после игры 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, из-за чего был отстранён на два матча.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое команды перед матчем с «Локомотивом» и игре в снегопад.