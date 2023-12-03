Семак: «Зенит» стал чемпионом РПЛ пять раз подряд благодаря характеру

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» и игре в снегопад.

«Нам сегодня не хватило характера? «Зенит» стал чемпионом пять раз именно благодаря характеру. На нас все выходят с запредельным настроем. Чемпионом становятся те, кто может сыграть порядка 20 матчей чемпионата на высоком уровне», — передаёт слова Семака корреспондент RT.

Он также отметил, что лучше было бы перенести матч на 4 декабря.

«Если есть альтернатива, то лучше, конечно, было при возможности перенести матч на завтра. В таком случае болельщики не ждали бы начала матча чуть дольше. Но решение принимал не я», — добавил Семак.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее Семак высказался о возможном трансфере защитника Роберто Ренана.