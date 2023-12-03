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Семак о Ренане: рассмотрим входящие предложения, если они будут интересны

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере защитника Роберто Ренана.
Семак о Ренане: рассмотрим входящие предложения, если они будут интересны
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«По Ренану предложений нет. Это игрок нашей команды. Рассмотрим входящие предложения, если они будут интересны. Обе стороны должны быть довольны сделкой», — передаёт слова Семака корреспондент RT.

По информации СМИ, «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы, из-за чего клубы рассматривают вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Семак сообщил, что не против приглашения судей из Саудовской Аравии в чемпионат России. 

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