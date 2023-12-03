Семак не против приглашения судей из Саудовской Аравии в чемпионат России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судейских ошибках в чемпионате России.

«Судейские ошибки? Судьи тоже люди. Работать без ошибок невозможно. Что касается приглашения саудовцев, то они качественного уровня, то почему бы и нет?» — передаёт слова Семака корреспондент RT.

24 октября председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Ранее Семак высказался о поражении команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».