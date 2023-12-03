Семак: расстроены результатом в матче с «Локомотивом», но это футбол

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Расстроены результатом, но это футбол. Неудачно вошли в матч. Наша игра во втором тайме не была цельной, как в первом. Второй мяч был решающим, а судьбу игры решили стандарты. День закончен — готовимся к следующим играм», — передаёт слова Семака корреспондент RT.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.