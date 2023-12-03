«Локомотив» без Галактионова одержал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ

Столичный «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ.