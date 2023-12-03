«Локомотив» без Галактионова одержал победу над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ
- РИА Новости
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Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.
«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).
Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле переиграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ.