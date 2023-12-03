«Краснодар» победил «Оренбург» и вернулся на первое место в таблице РПЛ
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе краснодарской команды мячи забили Эдуард Сперцян (45 + 3) и Ильзат Ахметов (76-я). У оренбургской отличился Степан Оганесян (51-я).
«Краснодар» набрал 35 очков и вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обойдя петербургский «Зенит» (34). «Оренбург» (14) продлил серию без побед в чемпионате России до семи матчей и занимает 13-е место.
Ранее главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко объяснил, в чём заключались главные трудности при подготовке поля к матчу 17-го тура РПЛ с «Зенитом».