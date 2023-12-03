Главный агроном «Локомотива» рассказал о трудностях при подготовке поля к матчу 17-го тура РПЛ с «Зенитом»
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«Трудности основные — это снегопад. Последний раз похожий был в 80-м году, и 33 года такого не было. Мы готовились, постелили защитное покрытие, с него убирали снег. Это та стратегия, которая помогла нам сегодня минимизировать ущерб от непогоды. Гордость буду ощущать после 90-й минуты матча, надеюсь, всё будет хорошо и доиграем на качественном газоне», — заявил Лысенко RT.
Ранее бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о проведении футбольных матчей в снегопад.