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Титов выступил против проведения футбольных матчей в снегопад

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о проведении футбольных матчей в снегопад.
Титов выступил против проведения футбольных матчей в снегопад
  • РИА Новости

«Если и отменять матчи в снегопад, то это решение должно быть одинаковым для всех. Изначально нужно ставить декабрьские матчи в южные города, плюс есть Санкт‑Петербург, где стадион оборудован крышей. У нас же, как обычно, снег зимой пошёл внезапно, и все стали искать решение возникшей проблемы», — цитирует Титова «Матч ТВ». 

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом» завершился победой армейцев со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

В настоящее время в столице проходит матч между «Зенитом» и «Локомотивом». Счёт встречи — 1:1.

Ранее футболист ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что иностранные игроки были шокированы игрой против «Ростова» в сильный снегопад.

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