Чалов рассказал, что иностранные игроки ЦСКА были шокированы игрой в снегопад

Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что иностранные игроки были шокированы игрой против «Ростова» в сильный снегопад.

«Конечно, иностранцы наши были шокированы. Для бразильцев снег вообще был как песок по сути. Празднование Мендеса в сугробе? Надо у него спросить, не отмёрзли ли у него пальцы. Закидали его снежками — сделали подарок такой», — цитирует Чалова РИА Новости.

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков пошутил, что на матч с «Ростовом» можно было выходить в валенках.