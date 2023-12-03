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Чалов рассказал, что иностранные игроки ЦСКА были шокированы игрой в снегопад

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Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что иностранные игроки были шокированы игрой против «Ростова» в сильный снегопад.
Чалов рассказал, что иностранные игроки ЦСКА были шокированы игрой в снегопад
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Конечно, иностранцы наши были шокированы. Для бразильцев снег вообще был как песок по сути. Празднование Мендеса в сугробе? Надо у него спросить, не отмёрзли ли у него пальцы. Закидали его снежками — сделали подарок такой», — цитирует Чалова РИА Новости.

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков пошутил, что на матч с «Ростовом» можно было выходить в валенках.

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