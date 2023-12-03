Обляков — о матче с «Ростовом»: можно было в валенках выходить

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился впечатлениями от победы в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Уже ничего не поделаешь, если решили играть. Все в одинаковых условиях. Но ногам было холодно, конечно. Можно было в валенках выходить. Мяч был другой сегодня, сильно скользил. Приём и передачи было сложно осуществлять», — цитирует Облякова Sport24.

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что было бы логично перенести матч с «Ростовом» на весну из‑за снегопада в Москве.