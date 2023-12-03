Тренер ЦСКА Федотов: логично было бы перенести матч с «Ростовом» на весну

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что было бы логично перенести матч 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» на весну из‑за снегопада в Москве.

«Мы не участвовали в решении играть или нет. Логично было бы перенести матч на весну. Завтра мороз будет. В нашем футболе начало чемпионата и концовка проводились на ледяных полях. Ноги мёрзнут, болельщики страдают», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча против «Ростова».