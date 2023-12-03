Тренер ЦСКА Федотов: логично было бы перенести матч с «Ростовом» на весну
- РИА Новости
«Мы не участвовали в решении играть или нет. Логично было бы перенести матч на весну. Завтра мороз будет. В нашем футболе начало чемпионата и концовка проводились на ледяных полях. Ноги мёрзнут, болельщики страдают», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.
Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.
ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.
Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча против «Ростова».