Чалов: прекрасно понимали, что игра состоится при любой погоде

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России против «Ростова», который проходил в условиях сильного снегопада.

«Сегодня, конечно, было больше борьбы. Мы в ней не проиграли и реализовали свои моменты. Всем большое спасибо, кто сегодня пришёл в такую погоду. Это дорого стоит. Прекрасно понимали, что игра состоится при любой погоде», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что в снегопад нельзя было проводить матч с ЦСКА.