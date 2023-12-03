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Президент «Ростова» — о матче с ЦСКА: в такую погоду играть нельзя

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что в снегопад нельзя было проводить матч 17‑го тура чемпионата России с ЦСКА.
Президент «Ростова» — о матче с ЦСКА: в такую погоду играть нельзя
  • Gettyimages.ru
  • © subjob

«Решение о переносе игры принимал главный арбитр. Считаю, что в такую погоду играть нельзя», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ». 

Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА в сложных погодных условиях.

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