Президент «Ростова» — о матче с ЦСКА: в такую погоду играть нельзя
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«Решение о переносе игры принимал главный арбитр. Считаю, что в такую погоду играть нельзя», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.
Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.
ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА в сложных погодных условиях.