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Карпин — о матче с ЦСКА: какой дебил принимал решение играть, чтобы видеть это действо

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА в сложных погодных условиях.
Карпин — о матче с ЦСКА: какой дебил принимал решение играть, чтобы видеть это действо
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вы чё, сами ничё не видели? Чё вы ерунду спрашиваете? Ни в чём не было шанса сегодня. Чё тут спрашивать про футбол? О чём разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось — вот и всё. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Чё они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что Карпин не видит смысла проводить матч ЦСКА — «Ростов» в сильный снегопад.

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