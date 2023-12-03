Карпин — о матче с ЦСКА: какой дебил принимал решение играть, чтобы видеть это действо

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА в сложных погодных условиях.

«Вы чё, сами ничё не видели? Чё вы ерунду спрашиваете? Ни в чём не было шанса сегодня. Чё тут спрашивать про футбол? О чём разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось — вот и всё. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Чё они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что Карпин не видит смысла проводить матч ЦСКА — «Ростов» в сильный снегопад.