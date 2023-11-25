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Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о судействе в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«То, что случилось в конце, я думаю, надо будет разобраться высшему руководству клуба, потому что так судить и то, что это было в конце… Если это нравится кому-то, то нам нет», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.

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