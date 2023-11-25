Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов»
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«То, что случилось в конце, я думаю, надо будет разобраться высшему руководству клуба, потому что так судить и то, что это было в конце… Если это нравится кому-то, то нам нет», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.