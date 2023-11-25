Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола
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«Для всего футбола вы позор», — сказал полузащитник.
Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее сообщалось, что гол Гарре с пенальти спас «Крылья Советов» от поражения в матче с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.