Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» раскритиковал арбитров.

«Для всего футбола вы позор», — сказал полузащитник.

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что гол Гарре с пенальти спас «Крылья Советов» от поражения в матче с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ.