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Гол Гарре с пенальти спас «Крылья Советов» от поражения в матче с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

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Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Гарре с пенальти спас «Крылья Советов» от поражения в матче с «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча проходила на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счётом 3:3.

У хозяев голы на счету полузащитника Фернандо Констанцы, а также нападающих Владимира Писарского и Бенхамина Гарре.

В составе гостей дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Ещё один мяч за железнодорожников забил хавбек Сергей Пиняев.

Самарская команда набрала 26 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Красно-зелёные с 25 баллами поднялись на шестую строчку.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поцеловал Пиняева после его гола в ворота «Крыльев».

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