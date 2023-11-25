Дзюба поцеловал Пиняева после его гола в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев отметился голом в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча проходит на «Солидарность Арене» в Самаре.

На 30-й минуте Пиняев забил после передачи хавбека Максима Глушенкова.

Во время празднования 19-летнего полузащитника поцеловал его одноклубник, нападающий Артём Дзюба.

Напомним, что в СМИ сообщалось о конфликте между игроками.

После первого тайма счёт ничейный — 1:1.

Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о конфликте нападающего с Пиняевым.