Дзюба поцеловал Пиняева после его гола в матче с «Крыльями Советов»
- РИА Новости
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Встреча проходит на «Солидарность Арене» в Самаре.
На 30-й минуте Пиняев забил после передачи хавбека Максима Глушенкова.
Во время празднования 19-летнего полузащитника поцеловал его одноклубник, нападающий Артём Дзюба.
Напомним, что в СМИ сообщалось о конфликте между игроками.
После первого тайма счёт ничейный — 1:1.
Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о конфликте нападающего с Пиняевым.