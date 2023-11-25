RT в Telegram
Подпишись

Дзюба поцеловал Пиняева после его гола в матче с «Крыльями Советов»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев отметился голом в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Дзюба поцеловал Пиняева после его гола в матче с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча проходит на «Солидарность Арене» в Самаре.

На 30-й минуте Пиняев забил после передачи хавбека Максима Глушенкова.

Во время празднования 19-летнего полузащитника поцеловал его одноклубник, нападающий Артём Дзюба.

Напомним, что в СМИ сообщалось о конфликте между игроками.

После первого тайма счёт ничейный — 1:1.

Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о конфликте нападающего с Пиняевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить