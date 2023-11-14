Представитель Дзюбы опроверг информацию о конфликте нападающего с Пиняевым

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, отреагировал на информацию о возможном конфликте своего клиента с нападающим Сергеем Пиняевым.

«Видел появившуюся в Telegram‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артёмом и Сергеем. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Он также допустил, что футболист мог высказать претензии кому‑то из партнёров после игры со «Спартаком» из-за результата матча.

«Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артёма прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», — добавил Гольдман.

В СМИ появилась информация о возможном конфликте между Дзюбой и Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Дзюба высказался об Играх Будущего.