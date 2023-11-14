Дзюба — об Играх Будущего: горд, что такое событие проходит в нашей стране

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об Играх Будущего.

«Спасибо большое, что пригласили. Мне безумно приятно и я горд за свою страну, что такое событие проходит в нашей стране. Я сам выступал на международной арене и играть там — это особое ощущение. То, что у ребят будет такая возможность, — это дорогого стоит» — цитирует Дзюбу Sport24.

Он также подчеркнул, что будет отдельно болеть за ребят из «Локомотива». По его словам, в спорте, как и в жизни, нужно всегда проявлять характер.

Напомним, что Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Талисманом турнира станет жар-птица Мира.

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев.