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Дзюба — об Играх Будущего: горд, что такое событие проходит в нашей стране

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об Играх Будущего.
Дзюба — об Играх Будущего: горд, что такое событие проходит в нашей стране
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спасибо большое, что пригласили. Мне безумно приятно и я горд за свою страну, что такое событие проходит в нашей стране. Я сам выступал на международной арене и играть там — это особое ощущение. То, что у ребят будет такая возможность, — это дорогого стоит» — цитирует Дзюбу Sport24.

Он также подчеркнул, что будет отдельно болеть за ребят из «Локомотива». По его словам, в спорте, как и в жизни, нужно всегда проявлять характер.

Напомним, что Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Талисманом турнира станет жар-птица Мира.

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев.

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