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Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказал мнение касательно проведения первых Игр Будущего.
Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев
  • РИА Новости

«Мы все стремимся к гармонии, нам всем не терпится узнать, какими будут Игры. Было проведено более десяти тестовых соревнований, в которых поучаствовало 40 стран. Совсем скоро к нам приедут 100 стран и появятся новые герои», — сказал Чернышенко.

Напомним, что фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Талисманом турнира станет жар-птица Мира.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего.

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