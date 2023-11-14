Чернышенко заявил, что Игры Будущего помогут открыть новых спортивных героев

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказал мнение касательно проведения первых Игр Будущего.

«Мы все стремимся к гармонии, нам всем не терпится узнать, какими будут Игры. Было проведено более десяти тестовых соревнований, в которых поучаствовало 40 стран. Совсем скоро к нам приедут 100 стран и появятся новые герои», — сказал Чернышенко.

Напомним, что фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Талисманом турнира станет жар-птица Мира.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего.