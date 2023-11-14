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Путин: нет сомнений, что Игры Будущего вызовут отклик у миллионов людей

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего.
Путин: нет сомнений, что Игры Будущего вызовут отклик у миллионов людей
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Нет сомнений, что Игры вызовут отклик у миллионов людей, продемонстрируют один из приоритетов формирующегося многополярного мира. В России хорошо понимают ценность многообразия, в том числе в спорте, он для нас больше, чем состязания или основа здорового, активного образа жизни», — сказал Путин в видеоприветствии участникам мероприятия «100 дней до Игр Будущего».

Президент подчеркнул, что спорт является символом равноправия и гуманизма, а также путём к укреплению взаимопонимания.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего соберут около 3 млрд просмотров.

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