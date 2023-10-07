«У него точно есть сердце»: Дзюба поддержал юного футболиста «Урала» Ишкова, дважды не забившего пенальти

Артём Дзюба после матча 11-го тура РПЛ с «Уралом» поддержал на скамейке запасных 18-летнего Илью Ишкова. Юный футболист не смог сдержать слёз, после того как дважды не реализовал пенальти в ворота Ильи Лантратова. Точного удара полузащитника и не хватило екатеринбуржцам для победы. Подобные поступки одного из лучших бомбардиров сборной России — не редкость. Совсем недавно он записал сообщение для одноклубницы Полины Юкляевой, потерявшей сознание после столкновения в игре с ЦСКА, а несколько лет назад отдал приз лучшему игроку встречи Алексею Сутормину, у которого накануне скончался отец. Как отметил тренер Валерий Непомнящий, у форварда есть сердце и он всегда готов поддержать коллег в трудную минуту.

В последнее время только ленивый не критиковал Артёма Дзюбу за его поведение. Многим представителям футбольной общественности, в частности, не нравится, что нападающий «Локомотива» в свободное время ведёт вместе с Леонидом Слуцким шоу на YouTube, а также участвует в юмористических передачах.

Настоящий скандал разразился после матча железнодорожников с «Крыльями Советов», когда форвард грубо ответил журналисту, который догнал его на частной парковке и начал задавать провокационные вопросы. В итоге КДК РФС даже условно дисквалифицировал Артёма на две встречи. А после противостояния с «Зенитом» игрок попытался уколоть наставника петербуржцев. В микст-зоне его спросили, помирились ли они с тренером. Дзюба ответил: «Сергей Семак? А кто это?»

Относиться к этому можно по-разному. Да, есть повод для возмущения. С другой стороны, если мы говорим про шоу, то футболист просто думает о своём будущем по окончании спортивной карьеры, потому что ему 35 лет и неизвестно, как долго он ещё сможет выступать на высоком уровне. В ситуации с журналистом есть много вопросов и к «пострадавшему», поскольку, судя по видео, это была не первая попытка корреспондента задеть нападающего. А в случае с Семаком, по словам бывшего защитника «Спартака» Эдуарда Мора, у Артёма просто возникло желание показать свою значимость.

«Он как капризный ребёнок, который хотел всем что-то доказать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Унаи Эмери. Всё в его духе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

К тому же, чтобы давать характеристику человеку, нужно смотреть и на другие его поступки. Так, все болельщики «Урала» наверняка положительно восприняли эпизод после матча 11-го тура с «Локомотивом», который завершился ничьей 2:2. Именно Дзюба подошёл к рыдавшему на скамейке запасных 18-летнему Илье Ишкову. Юный футболист не смог сдержать эмоций из-за своих неудачных действий во время игры: спортсмен не реализовал сразу два пенальти в ворота Ильи Лантратова. Его гола и не хватило команде для победы. Форвард железнодорожников сказал юноше пару слов и по-отечески потрепал по голове.

Как отметил тренер Валерий Непомнящий, работавший с нападающим в «Томи», его бывшему подопечному свойственно такое поведение.

«Артём совершил благородный мужской поступок. В подобных неудачных случаях игроки независимо от того, в какой они находятся команде, должны поддержать своего коллегу, тем более молодого. Это благое дело, а не что-то экстраординарное. Вот слова осуждения скорее неприемлемы.

Я не хотел бы сейчас петь дифирамбы в его адрес. Это неоднозначная фигура. Но то, что он проявляет справедливость в подобных ситуациях, сказать точно можно. С одной стороны, в нём присутствует, извините, что-то хамское по отношению к партнёрам и соперникам. Но с другой — у него точно есть сердце. Артём всегда поможет футболисту, оказавшемуся в неудобном положении, это ему свойственно», — заявил RT Непомнящий.

Подобные поступки для Дзюбы действительно не редкость. В начале месяца он, например, записал видеообращение для игрока женской команды железнодорожников Полины Юкляевой, которая была госпитализирована из-за травмы головы после столкновения в матче с ЦСКА.

«Привет. Хочу поддержать тебя в столь непростой момент. Знаю, что ты получила сильный удар по голове. Мы с тобой здесь братья по несчастью, но я обошёлся мелкими ушибами», — сказал Артём и показал на свой синяк на глазу.

Выступая за «Зенит», спортсмен также всегда старался подставить плечо одноклубникам. Когда в 2018-м выяснилось, что Кристиан Нобоа получил серьёзную травму, форвард отправил ему трогательное послание.

«Дорогой мой эквадорский пингвинёнок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения», — написал футболист в социальных сетях.

А в 2020-м, после победы над «Краснодаром» (3:1), нападающий отдал свой приз лучшему игроку матча Алексею Сутормину, у которого накануне умер отец.

«Спасибо огромное тому, кто проголосовал за меня. Спасибо тем, кто меня поддерживал. У меня вообще ерунда по сравнению с тем, что у Сутормина. Хотел бы этот приз отдать Лёхе. У него вчера не стало папы. Я хочу, чтобы эта награда досталась ему. Он заслужил. Настоящий мужик», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, футболист всегда готов порадовать детей. Он, например, записал видеообращение для 11-летнего мальчика из Красноярска Ильи Доронина, борющегося с раком крови.

«Я тебя очень сильно прошу — не сдавайся, борись до конца. Я уверен, что всё будет хорошо, что ты преодолеешь этот этап и мы с тобой увидимся, познакомимся и ещё вместе поиграем в футбол, попасуемся, побьём по воротам», — сказал ребёнку игрок.

И это также далеко не единичный случай. Дзюба участвовал в акции «Ёлка желаний» и встречался с 12-летним болельщиком с Кубани. Отправлял футболку в подарок на Новый год мальчику с ДЦП из Барнаула, который просто выложил в социальной сети видео, где назвал футболиста своим кумиром. Помог юному уральцу Павлу Пивоварову со сбором средств на лечение мамы.

Не обделил Артём вниманием и семилетнего мальчика из Калининграда, которого вместе с мамой и младшим братом не пустили в отель, где проживала сборная России в 2019 году. Национальная команда проводила в этом городе матч отбора на Евро-2020 с Казахстаном (1:0). Ребёнок написал записку форварду и попросил её передать. Не дождавшись ответа, он со слезами уехал домой, оставив на ресепшене номер телефона. Не прошло и часа, как нападающий ему перезвонил и предложил встретиться. В итоге Дзюба не только сфотографировался с юным болельщиком, но и подарил ему майку, в которой играл в победной встрече.