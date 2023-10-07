Гончаренко: «Урал» заслуживал победы в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о ничейном результате в матче 11‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«В концовке мне понравилось отношение болельщиков и команды, все очень расстроены, небезразличны. Мы не контролировали первые 10 минут матча и концовку. Психология и уровень напряжения не позволили нам выходить в атаку и придержать мяч где‑то. По моментам мы заслуживали сегодня победы всё‑таки», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (5-я), Тимур Сулейманов (90 + 6).

«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья позиция.

Ранее вратарь «Локомотива» Илья Лантратов заявил, что отбил два пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» благодаря удаче.