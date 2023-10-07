Узнать больше

Галактионов — о ничьей с «Уралом»: не имеем права допускать такие лёгкие ошибки

Короткая ссылка
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Уралом» в 11-м туре РПЛ.
Галактионов — о ничьей с «Уралом»: не имеем права допускать такие лёгкие ошибки
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Ляпы» в обороне нужно убрать, потому что такие лёгкие ошибки мы не имеем права допускать. Команда бьётся, все нацелены на то, чтобы показать результат. И это уже системно, что мы в концовке вырываем свои очки», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (5-я), Тимур Сулейманов (90 + 6).

«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья позиция.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что на матч с ЦСКА уже продано 30 тыс. билетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить