Галактионов — о ничьей с «Уралом»: не имеем права допускать такие лёгкие ошибки

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Уралом» в 11-м туре РПЛ.

«Ляпы» в обороне нужно убрать, потому что такие лёгкие ошибки мы не имеем права допускать. Команда бьётся, все нацелены на то, чтобы показать результат. И это уже системно, что мы в концовке вырываем свои очки», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (5-я), Тимур Сулейманов (90 + 6).

«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья позиция.

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