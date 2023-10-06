В «Спартаке» сообщили, что на матч с ЦСКА уже продано 30 тысяч билетов

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб продал около 30 тыс. билетов на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Реализовано около 30 тыс. билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Ранее шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова перед дерби.