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В «Спартаке» сообщили, что на матч с ЦСКА уже продано 30 тысяч билетов

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб продал около 30 тыс. билетов на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Реализовано около 30 тыс. билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной», — цитирует Зеленова «Чемпионат»

Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Ранее шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова перед дерби.

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