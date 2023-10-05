Титов считает предстоящий матч с ЦСКА важнейшим в карьере Абаскаля

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника столичного ЦСКА Владимира Федотова перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Позиции Владимира Федотова намного прочнее. Работа этого специалиста более фундаментальная. Заметьте: ЦСКА не бегает из стороны в сторону, их тренеры работают минимум по два-три года. Возможно, исключение — это Лёша Березуцкий. Хотелось бы, чтобы подольше работал. Как кажется, руководители армейцев перед тем, как уволить наставника, всё тщательно взвешивают.

У «Спартака» в этом плане ситуация другая: сколько за 20 с небольшим лет сменилось тренеров? 17, 18? Это перебор. Не могу с уверенностью сказать, что после этой игры кого-то точно уберут, но поражения в двух последних матчах со счётом 0:4 и 0:3 точно не укрепляют позиций Абаскаля. Наверное, в карьере испанца это самый важный матч», — заявил Титов RT.

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру полузащитника красно-белых Хесуса Медины перед матчем с ЦСКА.