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Гладилин похвалил ЦСКА за продажу Медины в «Спартак» и Карраскаля в «Динамо»

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Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру полузащитника красно-белых Хесуса Медины в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Гладилин похвалил ЦСКА за продажу Медины в «Спартак» и Карраскаля в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Продажа Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля — это и есть работа клуба! ЦСКА, правильно расставляя акценты, выигрывает в этом вопросе. Покупать всех подряд не означает хорошо работать.

Тут больше вопросов к спартаковским менеджерам. Если покупать легионера, то он должен быть на голову сильнее находящихся в команде игроков. Нельзя покупать иностранца для ротации или для выходов на замену», — заявил Гладилин RT.

Ранее Гладилин оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

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