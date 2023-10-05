Гладилин похвалил ЦСКА за продажу Медины в «Спартак» и Карраскаля в «Динамо»

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру полузащитника красно-белых Хесуса Медины в преддверии матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Продажа Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля — это и есть работа клуба! ЦСКА, правильно расставляя акценты, выигрывает в этом вопросе. Покупать всех подряд не означает хорошо работать.

Тут больше вопросов к спартаковским менеджерам. Если покупать легионера, то он должен быть на голову сильнее находящихся в команде игроков. Нельзя покупать иностранца для ротации или для выходов на замену», — заявил Гладилин RT.

Ранее Гладилин оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.