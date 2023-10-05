Гладилин похвалил ЦСКА за продажу Медины в «Спартак» и Карраскаля в «Динамо»
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«Продажа Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля — это и есть работа клуба! ЦСКА, правильно расставляя акценты, выигрывает в этом вопросе. Покупать всех подряд не означает хорошо работать.
Тут больше вопросов к спартаковским менеджерам. Если покупать легионера, то он должен быть на голову сильнее находящихся в команде игроков. Нельзя покупать иностранца для ротации или для выходов на замену», — заявил Гладилин RT.
Ранее Гладилин оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.