Гладилин: население Швейцарии, в которой работал Абаскаль, меньше, чем число болельщиков «Спартака»

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«В атаку никого покупать не надо! Есть Мелёшин, и скоро в строй вернётся Соболев — этого более чем достаточно. Третий центральный нападающий будет лишним. Был уже Шамар Николсон… Тренер может варьировать тактику: сыграть в три быстрых нападающих. Судить по последней игре не стоит — команда просто вышла ненастроенная. Видимо, не смогли психологически заставить игроков выкладываться на полную, ведь «Спартак» в Кубке России уже обеспечил себе первое место. Обыграть вполсилы или в треть силы мотивированное «Динамо» нельзя! Это вина Абаскаля, его проблемы», — заявил Гладилин RT.



Также Гладилин предположил, что главному тренеру красно-белых не хватает опыта работы на высоком уровне.



«Ему 34 года, он в футболе работает два года. Его предыдущий опыт не считается: это была разминка, он всё ещё учится. Если это политика клуба, надо смотреть дальше, что тренер сможет показать. Пианист играет как умеет. Он ещё не знает всех азов игры на пианино, а «Спартак» — очень сложное пианино. Тут самая большая гвардия болельщиков в стране. Всё население Швейцарии, в которой Абаскаль работал, меньше, чем количество болельщиков красно-белых. Он ещё не работал в такой обстановке», — отметил экс-футболист.

Ранее Гладилин прокомментировал слова экс-президента красно-белых Андрея Червиченко, который раскритиковал отношение клуба к защитнику Георгию Джикии.