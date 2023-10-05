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Гладилин: возможно, Абаскаль не играет в три защитника, чтобы не ставить Джикию

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Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова экс-президента красно-белых Андрея Червиченко, который раскритиковал отношение клуба к защитнику Георгию Джикии.
Гладилин: возможно, Абаскаль не играет в три защитника, чтобы не ставить Джикию
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я полностью с ним согласен: да, появился конкурент в лице Срджана Бабича, но Дуарте слабее и серба, и Джикии. Абаскаль убеждён, что два левоногих центральных защитника вместе играть не могут. Для меня это непонятно. Более того, испанец же может сыграть и в три центральных защитника.

Почему он этим не пользуется? Он, возможно, специально это делает, чтобы не ставить Георгия. Джикия — один из ведущих центральных защитников страны, который вызывается в сборную. Он способен принести красно-белым много пользы», — заявил Гладилин RT.

Ранее Гладилин не исключил отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова после дерби.

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