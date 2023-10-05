Гладилин не исключил отставки Абаскаля и Федотова после дерби «Спартак» — ЦСКА

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором красно-белые сыграют со столичным ЦСКА.

«Мы вправе ожидать тренерскую отставку в одном из клубов после окончания матча. Это реально. Обе команды перед сезоном ставили перед собой самые высокие задачи, а сейчас всё идёт не так удачно. Да, не всё потеряно, но как раз предстоящее дерби будет ключевым.

Возможно, в этой игре будет решаться тренерская судьба. Ни у «Спартака», ни у ЦСКА нет убедительной игры. С другой стороны, может случиться и наоборот: победа в принципиальном противостоянии станет трамплином для победившей команды», — заявил Гладилин RT.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые впадают в уныние перед дерби с ЦСКА.