Червиченко считает, что «Спартак» впадает в уныние накануне дерби с ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о своих ожиданиях от предстоящего матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Признаться, до матча с «Динамо» я полагал, что «Спартак» не должен проиграть в предстоящем матче с ЦСКА. У армейцев очень молодой состав, и красно-белые, как мне казалось, должны будут выиграть за счёт опыта. Теперь же я считаю, что команда впадает в уныние. Несмотря на то что никаких серьёзных задач в Кубке уже не было, такое большое количество пропущенных мячей не может воодушевлять. На мой взгляд, молодые футболисты у Федотова более голодные до побед, чем наши. Если давать определённый прогноз на матч — возможно всё», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко прокомментировал последнюю ситуацию вокруг капитана команды Георгия Джикии.