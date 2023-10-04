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Червиченко назвал большой ошибкой отношение «Спартака» к Джикии

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последнюю ситуацию вокруг капитана команды Георгия Джикии.
Червиченко назвал большой ошибкой отношение «Спартака» к Джикии
  • РИА Новости

«До сих пор не могу понять, кто является ответственным за ту дурь, которую продолжают вытворять с Джикией, не выпускать его на матчи РПЛ. Мариновать его на скамейке — большая ошибка. Особенно когда у вас залетают голы из-под такой посредственности, как Дуарте, который выходит в старте и ни на кого его чудовищная игра влияния не оказывает. В сегодняшних пропущенных мячах с «Динамо» вины Георгия не было», — заявил Червиченко RT.

Ранее Червиченко высказался о поражении команды от «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.

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