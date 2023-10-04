Узнать больше

Червиченко: у «Спартака» не было иных задач в матче с «Динамо», кроме имиджевых

Короткая ссылка
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении команды от «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.
Червиченко: у «Спартака» не было иных задач в матче с «Динамо», кроме имиджевых
  • РИА Новости

«Хотел бы для начала сказать, что не стоит сравнивать два последних поражения команды между собой, ведь в этих играх стояли совершенно разные задачи. Предыдущий матч с «Крыльями» был за вторую строчку в таблице чемпионата, и там присутствовал определённый нерв. Сейчас же всё строилось от «Динамо»: это им было нужно реабилитироваться за два поражения от «Спартака» и ориентироваться на место в таблице Кубка России по причине своей конкуренции с «Краснодаром». Для красно-белых тут не стояло никаких задач, максимум — вопрос имиджа. Они сейчас на первом месте, и убиваться на поле вообще не было причин», — заявил Червиченко RT.

Он также отметил гол полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.

«Касаемо гола Фомина: обидно, что момент ни разу не показали с прямой линии, а только немного из-за спины. Действительно, сложилось впечатление, что офсайд был. Но тут надо отметить присутствие бокового арбитра с флажком на линии, который стремится занять лучшее положение, и, возможно, для него этот момент мог выглядеть яснее», — заявил Червиченко RT.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что хотел взять реванш у «Спартака» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить