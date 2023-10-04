Червиченко: у «Спартака» не было иных задач в матче с «Динамо», кроме имиджевых

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении команды от «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.

«Хотел бы для начала сказать, что не стоит сравнивать два последних поражения команды между собой, ведь в этих играх стояли совершенно разные задачи. Предыдущий матч с «Крыльями» был за вторую строчку в таблице чемпионата, и там присутствовал определённый нерв. Сейчас же всё строилось от «Динамо»: это им было нужно реабилитироваться за два поражения от «Спартака» и ориентироваться на место в таблице Кубка России по причине своей конкуренции с «Краснодаром». Для красно-белых тут не стояло никаких задач, максимум — вопрос имиджа. Они сейчас на первом месте, и убиваться на поле вообще не было причин», — заявил Червиченко RT.

Он также отметил гол полузащитника бело-голубых Даниила Фомина.



«Касаемо гола Фомина: обидно, что момент ни разу не показали с прямой линии, а только немного из-за спины. Действительно, сложилось впечатление, что офсайд был. Но тут надо отметить присутствие бокового арбитра с флажком на линии, который стремится занять лучшее положение, и, возможно, для него этот момент мог выглядеть яснее», — заявил Червиченко RT.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что хотел взять реванш у «Спартака» в Кубке России.