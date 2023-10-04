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Личка — о победе «Динамо»: по-человечески хотел взять реванш у «Спартака»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что хотел взять реванш у «Спартака» в Кубке России.
Личка — о победе «Динамо»: по-человечески хотел взять реванш у «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Мы очень рады, что победили «Спартак» с третьего раза. Рад, что нам сегодня удалось забить три гола. По‑человечески я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:0. В предыдущем кубковом матче красно-белые победили со счётом 4:1.

Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.

Ранее Игорь Лещук высказался о победе над «Спартаком» в матче группового этапа Кубка России.

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